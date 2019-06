Cidades Cooperativas financiam reforma do Jardim Botânico OCB/Sescoop garante parceria com a Prefeitura para levar melhorias ao espaço, incluindo deck e anfiteatro. Obras devem ser entregues até o dia 3

O Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira, em Goiânia, vai passar por uma revitalização envolvendo uma parceria entre a Organização das Cooperativas do Brasil/Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (OCB/Sescoop) em Goiás e a Prefeitura. A iniciativa partiu da OCB/Sescoop e vai obedecer planejamento arquitetônico preparado pela equipe da Agência Municipal de Me...