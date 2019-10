Cidades Conversas entre presos e advogados eram gravadas em presídio de Planaltina, diz OAB-GO Membros da Ordem afirmam, após vistoria, que conteúdo de encontros entre defensores e clientes foram registrados, o que é vedado por lei

Uma vistoria realizada nesta quarta-feira (30) no presídio de segurança máxima de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) constatou irregularidades no local. O presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem, David Soares, afirmou que entre os problemas verificados está o registro...