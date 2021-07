MP-GO aponta aumento da violência policial e falará com Caiado

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) irá se reunir com as autoridades de Goiás para articular mudanças que podem ser feitas nas corporações policiais em prol da diminuição da violência policial. “Precisamos, juntos, fazer uma avaliação desse cenário”, aponta Aylton Vechi, procurador-geral de Justiça de Goiás.

Em menos de dois meses, três episódios de abuso da autoridade policial foram registrados em vídeo no Estado. Além do caso do advogado Orcelio Ferreira Silverio Junior, de 32 anos, que foi agredido no Camelódromo da Praça da Bíblia nesta quarta-feira (21), no fim de maio, o ciclista e youtuber Filipe Ferreira, de 28 anos, foi abordado de maneira truculenta por militares de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, enquanto gravava manobras de bicicleta.

Secretaria prepara mais três mudanças no trânsito de Goiânia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia tem estudos finalizados para intervir em pelo menos três gargalos do trânsito da capital. A informação é do titular da SMM, Horácio Mello, que em entrevista ao POPULAR falou sobre as mudanças em curso na região da Praça Cívica e as expectativas para as novas alterações na cidade. De acordo com o secretário, as outras modificações devem ser feitas ainda neste ano.

Entre os pontos que devem receber obras de reconfiguração está o trecho da Alameda do Contorno que liga o Jardim Botânico e o Conjunto Anhanguera, ponto de congestionamento com histórico de reclamações dos motoristas da Região Metropolitana de Goiânia. Segundo Horácio, os estudos já estão “prontos e paginados”, mas diz que é necessário ter cautela para que as intervenções não causem confusão no trânsito.

Contrato da Prefeitura de Goiânia com a Comurg acaba em dezembro

O contrato da Prefeitura de Goiânia com a Companhia de Urbanização do Município (Comurg) para prestar serviços como limpeza e coleta de lixo termina em dezembro. A aprovação de projeto de lei na Câmara de Goiânia que cria a Taxa de Limpeza Pública (TLP) é vista nos bastidores como uma forma de tornar o setor mais atrativo para a iniciativa privada, abrindo as possibilidades de negócios. A matéria foi encaminhada pelo Paço Municipal à Câmara na semana passada e deve começar a ser discutida após o recesso parlamentar.

A legislação vigente não obriga que o município abra processo de licitação para contratar a instituição mais competitiva do mercado para prestar o serviço, já que a Comurg, empresa de economia mista, foi criada pelo município em 1974 com o objetivo de executar os serviços de limpeza urbana em forma de concessão. No entanto, não há impedimento legal para que a licitação ocorra. A criação da TLP faz com que o serviço de limpeza e coleta de lixo em Goiânia seja mais atrativo porque cria fonte de custeio para a atividade.