A pedido da Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44), um convênio para maior fiscalização e segurança no polo de confecção e moda do Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, será assinado no prazo de 60 dias. O titular da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação (Seplahn), Henrique Alves, afirma que a demanda será atendida por videomonitoramento. A quantidade de câmeras que serão colocadas depende de um levantamento que está sendo feito para verificar o número de equipamentos em funcionamento hoje na área.

Os principais pontos de vulnerabilidade na região, segundo o presidente da AER44, Jairo Gomes, são os cruzamentos da Rua 44 com as ruas 300 e 301. “Esses dois locais são os que geram maior preocupação, por problemas com drogas, e consequentemente furtos e roubos”, aponta. De acordo com a assessoria da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), os trechos citados não fazem parte do acompanhamento por câmeras que são responsáveis.

Em 2013, um grupo de câmeras foi entregue por meio do projeto federal Crack, é possível vencer, para o monitoramento da capital. Dentre elas 40 foram destinadas à Prefeitura, mas nenhuma contemplou a Rua 44. Já a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), recebeu 80 dispositivos em 2014, dos quais 19 seriam para a região.

No entanto, a SSP-GO afirma que a PM tem apenas três câmeras na área. Os equipamentos estão localizados nos cruzamentos da Rua 44 com as avenidas Contorno e Independência e na esquina com a Rua José Sinimbu Filho. O monitoramento dos agentes ocorre dentro do Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle (CIICC). Na sala são analisadas as imagens captadas pelo sistema de fibra óptica.

Em nota, a PM-GO afirma que existem outras câmeras no local, mas que seriam de responsabilidade da Prefeitura de Goiânia. Já a assessoria de imprensa da administração municipal contradiz a informação e garante que não possui nenhum equipamento de vídeo no local.

O local é apontado pela associação dos empresários, Prefeitura e SSP-GO como importante estrategicamente para mudanças que acabem com a insegurança de visitantes e lojistas. “Apesar de termos um acompanhamento policial, é difícil controlar tudo devido ao grande fluxo de pessoas”, pondera o presidente da AER44.

Ao todo, os comerciantes se dividem em 13 mil lojas nas galerias da 44 e cerca de 6 mil barracas na Feira Hippie. O presidente da associação exemplifica que a região gera 150 mil empregos diretos. A movimentação financeira da localidade é em média de R$ 700 milhões por mês.

Somente nos finais de semana, a região da Rua 44 recebe entre 40 mil e 50 mil turistas de compras. Por mês, são mais de 260 ônibus que chegam à capital com destino à Rua 44. Estes números fazem do espaço o segundo maior polo atacadista do Brasil, atrás apenas no Brás, em São Paulo. “Nossa meta é ocupar o primeiro lugar do País, mas para isso precisamos de uma maior qualidade na questão de segurança e fiscalização, como estamos trabalhando para atingir”, destaca.

Atualmente o policiamento ostensivo na região é realizado pelas equipes do 9º BPM e 38º BPM, que atuam em parceria com as equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia. De acordo com o comandante José Eulálio Vieira, de 20 a 30 oficiais fazem o acompanhamento. “O número varia de acordo com a demanda. Em época de maior fluxo, colocamos de 60 a 80”, explica.

Mesmo assim, comerciantes e visitantes ainda reclamam de insegurança, de acordo com a associação dos empresários.

As estatísticas da SSP-GO referentes ao Setor Norte Ferroviário, que abriga a 44, revelam que, somente entre janeiro e agosto de 2019, 918 ocorrências foram registradas, fazendo 971 vítimas. Dentre os registros, 486 são referentes somente a furtos, o que corresponde a 53% dos casos. O número de roubos se destaca em segundo lugar, com 127 boletins de ocorrência. A maioria deles, ainda segundo os dados da secretaria, acontece aos sábados e fora das lojas.

Quase vigiados

Enquanto isso, 130 câmeras estão instaladas por toda Goiânia, conforme a Seplahn. Destas, apenas 64 estão ligadas e em funcionamento, de acordo com o titular da secretaria, Henrique Alves. Ele adianta que até o fim deste ano a expectativa é conseguir que mais 200 equipamentos estejam monitorando a capital.

Em reportagem de setembro do ano passado, o POPULAR apurou que pelo menos 120 câmeras na capital estavam desligadas desde 2017, e promessas de religamento haviam sido feitas. Alves afirma que os equipamentos que permanecem desligados, ainda passarão por verificação, sendo possível que tenham manutenção e voltem a para operar.

Associação vai doar caminhões

Para aumentar a eficácia da fiscalização da região da Rua 44, os empresários do polo de moda e confecção doarão caminhões baús para a Prefeitura de Goiânia. O número de veículos não foi definido ainda. O convênio será assinado no próximo dia 18, segundo o presidente da AER44, Jairo Gomes. “Os veículos fornecidos serão usados para a apreensão de mercadorias irregulares.”

Para viabilizar o acordo, três reuniões já foram realizadas, segundo Gomes. “Nosso objetivo é ajudar o município e também a nós mesmos, porque os caminhões auxiliam na fiscalização”, afirma.

As secretarias de Planejamento Urbano e Habitação (Seplahn) e Desenvolvimento Econômico (Sedetec) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) também estão envolvidas no projeto.



O titular da Seplahn, Henrique Alves, afirma que, assim que o documento for assinado, imediatamente os veículos passarão a trabalhar na região. O secretário explica que o prazo para a execução do convênio tem se estendido em decorrência das obras na Praça do Trabalhador, em Goiânia.



O titular da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Dolzonan Mattos afirma que 46% da obra na Praça do Trabalhador está pronta. “Requalificar a praça é uma reivindicação antiga de todos e queremos atender às necessidades dos trabalhadores”, afirma. A conclusão é prevista para o fim de novembro deste ano.