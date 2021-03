Cidades Convênio entre prefeitura e Fundahc viabiliza abertura de 50 leitos de UTI para Covid-19 em Goiânia O acordo prevê também a criação de 50 leitos de enfermaria. Todos as vagas serão abertas de forma gradativa

O prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos) assinou, na manhã desta quarta-feira (3), um convênio com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc), que prevê a entrega de 50 leitos de enfermaria e 50 unidades de leitos de UTIs, destinados a pacientes com Covid-19. Na ocasião, o prefeito reforçou que as medida...