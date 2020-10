Cidades Controlado incêndio em loja de calçados em Quirinópolis O fogo começou na manhã desta quinta-feira (29) e exigiu uma ação rápida do Corpo de Bombeiros e brigadistas locais

O Corpo de Bombeiros Militar em Quirinópolis concluiu os trabalhos na loja de calçados da cidade que pegou fogo na manhã desta quinta-feira (29). Como as chamas propagaram rapidamente, a agilidade dos bombeiros impediu que o incêndio atingisse outras partes do comércio e estabelecimentos vizinhos. A loja fica na Avenida Brasil, no centro de Quirinópolis. Informações prelim...