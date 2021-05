Cidades Contrato para obra do BRT é adiado até final do ano Novo aditivo do acordo com Consórcio BRT Goiânia foi publicado nesta segunda-feira (31) e confirma previsão de entrega do trecho entre terminais Recanto do Bosque e Isidória para dezembro próximo

Um novo aditivo do contrato entre a Prefeitura de Goiânia e o Consórcio BRT Goiânia, responsável pelas obras do corredor exclusivo Norte-Sul na capital, foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (31). A mudança é no prazo do acordo, que se encerraria neste final de maio e agora é válido até o final deste ano. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (...