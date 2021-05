Cidades Contratado por mulher para matar marido, pistoleiro passa a extorquir a vítima e é preso em Goiânia Suspeito contou que foi contratado pela mulher da vítima e que receberia R$ 20 mil pelo serviço

Um homem suspeito de atuar como pistoleiro foi preso na última segunda-feira (17) pelo crime de extorsão, no Setor Alto da Glória, em Goiânia. Segundo a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), o detido foi contratado por uma mulher para matar o marido, do qual havia se separado recentemente. Pelo crime, ele já teria recebido R$6 mil dos R$ 20 mil acordados. No entant...