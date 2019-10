Cidades Contrariando previsões, chuva volta a cair em Goiânia nesta quinta-feira (3) As últimas chuvas foram registradas no último fim de semana, após um período de 131 dias sem nenhum pingo vindo do céu

A chuva voltou a Goiânia nesta quinta-feira (3). Bem de leve, é verdade, mas o suficiente para trazer algum alívio para o calorão e a secura que assolam a capital. As últimas chuvas foram registradas no último fim de semana, após um período de 131 dias sem nenhum pingo vindo do céu. Ao contrário das últimas precipitações, a desta quinta-feira não estava prev...