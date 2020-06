Cidades Contran autoriza aulas remotas para curso de formação de condutores De acordo com o documento, os Centros de Formação de Condutores ficam autorizados a realizar as aulas a distância, desde que o candidato manifeste interesse

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) autorizou a realização das aulas teóricas na modalidade remota nos cursos de formação de condutores, enquanto durar a pandemia de Covid-19. A resolução do Ministério da Infraestrutura, referendando a decisão do conselho, foi publicada hoje (24) no Diário Oficial da União e entra em vigor em 1º de julho. De acordo...