Cidades Contrabando de hidroxicloroquina é apreendido em Goiás Os medicamentos estavam escondidos dentro de caixas de equipamentos sonoros e tinham como destino a cidade de Imperatriz, no Maranhão

Um carregamento com 3.600 comprimidos de hidroxicloroquina contrabandeado do Paraguai foi aprendido, na tarde desta quarta-feira (27), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Uruaçu, município da Região Norte de Goiás. Os medicamentos estavam escondidos dentro de caixas de equipamentos sonoros e tinham como destino a cidade de Imperatriz, no Maranhão. Segundo a PRF,...