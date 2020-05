Cidades Contra o coronavírus, unidades prisionais passam por desinfecção em Goiás Objetivo é prevenir e combater o avanço da Covid-19

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) realizou, na sexta-feira (8), um trabalho de desinfecção de unidades prisionais de Goiás. O objetivo é prevenir e combater o avanço do novo coronavírus. O produto foi aplicado com nebulizador por profissionais que usavam roupas especiais. Na sexta foram desinfetadas as unidades de Planaltina de Goiás e do C...