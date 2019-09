Cidades Contra depressão e fobias, psiquiatras apostam em choques e realidade virtual Programadores e desenvolvedores de games têm criado, com computação gráfica, cenários para os pacientes interagirem com situações que os aterrorizam; correntes elétricas também são usadas para dependências, compulsões e transtornos

Na batalha contra os transtornos mentais, duas tecnologias inusitadas têm ganhado espaço nos consultórios de psiquiatras e psicólogos. Além do já tradicional tratamento com medicamentos e psicoterapia, especialistas têm apostado no uso da realidade virtual e de estimulação do cérebro por meio de choques – em algumas situações, ambos são combinados – para tratar problemas q...