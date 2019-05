Cidades Contra cortes do MEC, UFG se organiza parar mostrar seu legado Com bloqueio do orçamento e ataques, comunidade acadêmica se organiza para mostrar a importância da universidade

Professores, estudantes e outros trabalhadores vinculados à Universidade Federal de Goiás (UFG) vivem um momento de preocupação após o bloqueio de 30% de seu orçamento pelo Ministério da Educação (MEC). As perspectivas do fim de pesquisas, demissão de terceirizados e até do não funcionamento da instituição até o final do ano estão provocando reação na comunidade acad...