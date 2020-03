A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, município que teve o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) confirmado nesta quarta-feira (18), anunciou medidas de prevenção e enfrentamento à doença nesta tarde. De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade, Alessandro Magalhães, uma equipe de Vigilância em Saúde do município acompanha a paciente que recebeu o diagnóstico positivo para a doença e um plano de contingência está sendo traçado para realizar o monitoramento das pessoas que tiveram em contato com ela.

Segundo a pasta, o caso confirmado é de uma mulher de 34 anos, que mora no Setor dos Afonsos e estava em viagem para os Estados Unidos no mês de fevereiro. No último dia 15 de março, ela procurou a Unidadade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti e foi encaminhada para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde passou por exames. Com sintomas leves e estável, a mulher está em isolamento domiciliar.