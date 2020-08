Cidades Contas de Sara Winter no Instagram e Youtube saem do ar após vídeos expondo menina estuprada Extremista chegou a publicar o nome de menina de 10 anos vítima de estupro nas redes sociais

Quem procurou pelas contas de Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, no Instagram e Youtube, nesta terça-feira (18), não as encontrou. Os perfis saíram do ar um dia após a Justiça do Espírito Santo determinar a exclusão das postagens em que ela divulgava dados de uma menina, de 10 anos, estuprada pelo tio e que teve que passar por um aborto legal em Pernambuco. Já na seg...