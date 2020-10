Cidades Conta que praticou racismo contra entregador em Goiânia será checada Trabalho da Polícia Civil vai verificar se dados como nome e CPF, informados no cadastro, são reais e se correspondem um com o outro. Delegada diz que apuração é complexa

A checagem dos dados do cadastro no perfil do aplicativo de alimentação que cometeu ato racista na noite do último domingo (25) em Goiânia contra um entregador é um dos pontos que podem responder à possibilidade de o cadastro ser falso. A hipótese foi levantada pela delegada responsável pela apuração do caso, Sabrina Lélis. A Polícia Civil deve, entre outras ações, ve...