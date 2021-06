Cidades Consumo de placenta ganha adeptos em Goiás que creem em benefícios Órgão é transformado em cápsulas, shake, óleo bifásico, pomada e homeopatia. Sociedade médica diz não haver comprovação de vantagem para a saúde

Uma placenta que se transforma em até 200 cápsulas e que ainda pode virar óleo bifásico, pomada e homeopatia. No início de maio, o casal Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mostrou, pela primeira vez, um vídeo comendo parte do órgão após o parto da filha Maria Manoela, hoje com um ano e meio. As cenas foram ao ar pelo programa “Bem Juntinhos”, do canal GNT e levantaram di...