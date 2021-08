Indústria eleva em 43% consumo de energia em Goiás

A indústria é a maior consumidora de energia elétrica do País e com o reaquecimento da economia também puxa a demanda. Porém, com o agravamento da crise hídrica, empresários vivem receio de que ocorra apagão. Em Goiás, nos últimos 9 anos, o setor ampliou o consumo em 43%. Em menor ritmo, também superou no ano passado a necessidade que tinha antes da pandemia, em 2019.

Com a tendência de ultrapassar em 2021 a necessidade do insumo para conseguir produzir e atender o mercado consumidor, o quadro atual traz temor não só de racionamento como de mais aumento de custos. Por isso, empresários têm interesse em aderir às ações para deslocamento da demanda e economia de energia. Na semana passada, o governo federal apresentou medidas nesse sentido para mitigar o impacto no setor elétrico.

Jovem de Iporá dá volta por cima em abandono e vai cursar Direito

“Se Deus me permitiu sonhar, Ele vai me permitir realizar.” Aos 19 anos, este é o mantra que Nathália, uma jovem de Iporá, município da região Oeste de Goiás, repete insistentemente para reforçar o que elegeu como prioridade para a vida: dar a volta por cima numa história de negligência, abandono, maus-tratos, fome e ausência de uma estrutura familiar. Resgatadas pela rede local de proteção à criança e ao adolescente, ela e duas irmãs tentam desenhar uma nova trajetória de vida, contando para isso com o apoio de pessoas que não conseguiram desvincular o lado profissional do olhar humano.

Uma dessas pessoas é Sérgio de Sousa Costa, titular da 2ª Promotoria da Comarca de Iporá. Ao chegar ao município no fim de 2012, o caso das três irmãs foi um dos primeiros procedimentos que chegou às mãos dele. Nathália tinha 6 anos quando o pai foi assassinado dentro de casa por uma pessoa próxima. Ele e a mãe eram dependentes químicos e criavam a menina e a irmã dois anos mais nova, N., num ambiente sombrio.

13 projetos em Goiás buscam homenagem para Maguito Vilela

Desde que o ex-governador de Goiás Maguito Vilela (MDB) morreu, em janeiro de 2021, por complicações da Covid-19, propostas de homenagens a ele têm sido apreciadas nas Casas Legislativas de Goiás. O emedebista é lembrado especialmente em Goiânia, onde foi eleito prefeito em outubro do ano passado, e Aparecida de Goiânia, que administrou por dois mandatos, além de sua cidade natal, Jataí, e pela Assembleia Legislativa de Goiás.

Ao todo, 13 projetos que homenageiam Maguito já foram apreciados em 2021. Na Câmara Municipal de Goiânia, de seis matérias, só uma foi aprovada até agora. Trata-se de uma das primeiras propostas feitas pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), quando assumiu o cargo em definitivo por ter sido eleito vice do emedebista: a que dá o nome do emedebista à Avenida Leste-Oeste.