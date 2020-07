Cidades Consultoria acha diferença no tamanho de Goiânia Relatório da consultoria contratada pela Câmara para análise da atualização da principal lei de urbanização da capital encontra contradição na área da macrozona urbana

Qual o tamanho de Goiânia? Essa é uma das dúvidas dos técnicos do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste (ITCO), a consultoria contratada pela Câmara de Goiânia para analisar o projeto de atualização do Plano Diretor da capital enviado pela Prefeitura em julho de 2019. Isso porque, na análise do documento em relação os mapas anexos com os limites e co...