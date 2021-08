Cidades Consultor em negócios sofre enfarte e morre durante corrida na Ricardo Paranhos, em Goiânia Adepto de atividades esportivas, Osirio Corrêa Lima chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no caminho para o hospital

O consultor em negócios Osirio Corrêa Lima morreu na manhã desta quarta-feira (4) após sofrer um enfarte durante uma corrida pela Alameda Ricardo Paranhos, no setor Marista, em Goiânia. Testemunhas relataram que uma ambulância demorou a chegar para prestar socorro e que um médico, que passava pelo local no momento, tentou reanimá-lo. Informações preliminares dão co...