A Prefeitura de Rio Verde retomou os acompanhamentos e a realização de consultas médicas eletivas pré-agendadas nas unidades de saúde do município. Os atendimentos poderão ser marcados por telefone.

Segundo o diretor geral da Atenção Primária em Saúde do município, Marcos Vinícius Vaz, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas das 7h às 21h. A orientação é que a população compareça ao local com a consulta já agendada e evite os horários de pico.

O diretor ressalta que médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais estarão utilizando equipamentos de proteção individual. “A gente tem de pedir à população que venha também à unidade munida de máscara”, diz, ressaltando que as UBSs também terão álcool em gel para a higienização das mãos.

Os agendamentos poderão ser realizados pelos telefones disponíveis no site da prefeitura. Clique aqui para conferir.