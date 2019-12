Cidades Consulta a locais de reaplicação do Enem está disponível No Brasil, 2 mil candidatos poderão realizar a prova, de acordo com o Inep

Quem teve a solicitação de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 aprovada já pode conferir os locais de prova. A informação está disponível na Página do Participante, dentro do site do Enem. O segundo exame será feito por 2 mil candidatos. A reaplicação das provas será nos dias 10 e 11 de dezembro. Para acessar a Página do Participante, é necess...