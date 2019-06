Cidades Construção do Hospital do Servidor será retomada nesta semana em Goiânia Governador vai assinar amanhã o termo que autoriza a conclusão dos 20% restantes da obra da unidade. Com previsão de 7 meses para ser concluído, projeto custará R$ 9 milhões

Depois de seis meses paralisada, a construção do Hospital do Servidor Público de Goiás Fernando Cunha Júnior, em Goiânia, será retomada nesta semana. O termo autorizando o reinício das obras será assinado às 10 horas de amanhã pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), durante solenidade de balanço do primeiro semestre de gestão do Instituto de Assistência dos Servidores ...