Cidades Construção da nova estação do BRT Norte-Sul, no Terminal Isidória, causa transtornos para usuários Segundo Rede Mob Consórcio, obra será concluída em 11 meses

A construção da nova estação do BRT Norte-Sul, no Terminal Isidória, que começou nesta segunda-feira (23) e causa transtornos aos usuários do transporte coletivo. O antigo Terminal será demolido e um novo entrou em funcionamento na Alameda João Elias da Silva Caldas, a 500 metros distância. A via foi parcialmente interrompida de um lado, que acessa a Alameda Couto Magalhães, e...