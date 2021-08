Cidades Conselho vê diminuição com preocupação

A diminuição da quantidade de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Goiás preocupa o Conselho Estadual de Educação (CEE). “É um resultado de alunos que estão desestimulados. Isso é muito prejudicial para o sistema educacional como um todo pois nos últimos anos tivemos um avanço com, por exemplo, ampliação de vagas nas universidades”, avalia Flávio de Castr...