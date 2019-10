Atualizado às 20h57

Uma turma formada por adolescentes que estudam no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) João Augusto Perillo, na cidade de Goiás, teria sido submetida a revistas íntimas em no interior da unidade de ensino, na última sexta-feira (18). A denúncia foi feita no último sábado (19) por pais e responsáveis ao Conselho Tutelar do município. O procedimento teria sido realizado para verificar se os alunos possuíam drogas.

De acordo com o conselheiro tutelar Dionizio Teodoro dos Santos, que acompanha o caso, o primeiro relato chegou ao órgão na manhã de sábado, quando um pai denunciou que o filho, que cursa o 9º ano do Ensino Fundamental, tinha sido revistado de forma “constrangedora e vexatória”, assim como outros colegas. O ato teria ocorrido em banheiros da escola. “O pai disse que dois militares mandaram todos ficarem sem roupas e agacharem cinco vezes, para ver se havia alguma droga escondida, assim como se faz em presídios”, explicou Santos.

Após o registro, o CEPMG foi procurado para esclarecer a situação e, segundo o conselheiro, a direção confirmou a revista, explicando que dois militares, um homem e uma mulher, foram designados para tal. Contudo, os gestores teriam negado que o método tenha sido o relatado pelos responsáveis. A motivação seria uma denúncia de que cinco estudantes teriam levado drogas para o local no último dia 10. O grupo seria de outra turma de 9º ano, do turno matutino, mas a suspeita de que mais adolescentes estariam praticando o mesmo teria levado a instituição à medida, que teria afetado todos os integrantes da classe.

“Essa foi uma ação totalmente equivocada. Em caso de suspeita, poderia haver uma abordagem, uma revista, mas não do jeito que foi feito. Isso colocou os adolescentes em situação vexatória, constrangedora”, afirmou o conselheiro. “Chegou até nós, por meio de terceiros, relatos de adolescentes que não querem retornar aos estudos devido ao constrangimento”, completou ele.

Santos frisa dois pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que protegem contra tais situações. O primeiro é o Art. 5º, que diz que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. O outro é o Art. 18, cujo texto aponta que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

Nos próximos dias, o Conselho Tutelar deverá comunicar o ocorrido ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que deverá apurar se o procedimento foi equivocado.

No início da noite desta segunda-feira, a reportagem tentou, por meio de ligações e mensagem, entrar em contato com o Comando de Ensino da Polícia Militar (CEPM) de Goiás, mas não obteve êxito. Ao portal de notícias G1 Goiás, o CEPM informou que está investigando o ocorrido antes de tomar providências. A Secretaria Estadual da Educação de Goiás (Seduc), por sua vez, disse ao veículo que acompanha o caso.