Cidades Conselho pede que dinheiro de fundo vá para meio ambiente Sob presidência da secretária da área, Cemam faz moção para que verba não seja destinada para tesouro estadual e que tenha aplicação específica

A secretária de Estado de Meio Ambiente de Goiás (Semad), Andrea Vulcanis, na posição de presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemam), fez uma moção solicitando que o governador Ronaldo Caiado (DEM) garanta que os recursos arrecadados pelo Fundo Estadual de Meio Ambiente (Fema) permaneçam no fundo, e não continuem indo para a conta única do tesouro estadua...