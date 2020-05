Cidades Conselho Municipal de Saúde de Rio Verde presta contas de investimento no HCamp nesta semana Nesta segunda-feira (11), completam-se duas semanas desde a inauguração da unidade reservada ao combate da Covid-19

O Conselho Municipal de Saúde de Rio Verde convocou sessão para esta quinta-feira (14), onde serão apresentados os planos de contingência, ações, tabelas de gastos, implementação, gastos com Recursos Humanos e demais investimentos no Hospital de Campanha (HCamp). Além disso, devem ser apresentados relatórios de produção laboratorial do Hospital municipal Universitário, Cais C...