Cidades Conselho Municipal de Saúde é excluído de comitê criado para discutir Covid-19 em Goiânia No mesmo decreto que excluiu entidade, prefeitura incluiu representantes de diversas secretarias, do Ministério Público, da Câmara Municipal e dois médicos

O Conselho Municipal de Saúde de Goiânia foi excluído do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) municipal criado em março pela prefeitura para monitorar e analisar a situação da epidemia da Covid-19 na capital. A exclusão foi concretizada no decreto municipal 1.213, de 25 de junho, dias depois de a presidente do conselho, Celidalva Bittencourt, ter da...