Conselho Federal de Medicina reduz a 18 anos idade mínima para cirurgia de transição de gênero Intervenções hormonais e cirúrgicas são proibidas em pessoas diagnosticadas com transtorno mental grave

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira, 9, uma resolução que atualiza regras para atendimento a pessoas com incongruência de gênero - quando o indivíduo não se reconhece com o sexo identificado no nascimento. Entre as alterações, estão a redução de 21 para 18 anos da idade mínima para realização de cirurgia d...