Cidades Conselho de Meio Ambiente é recriado após 3 meses em Goiás Extinção do Cemam em setembro causou protestos de ex-conselheiros, adiamento de votação de documento que contrariava vontade da Semad e saída de promotor

O Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemam) de Goiás foi recriado pelo governo estadual após mais de três meses desde a sua extinção. Ele volta com uma nova configuração de representantes, dando mais poder para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que passa a responder por três e não mais uma cadeira no órgão.O fim do Cemam, por ...