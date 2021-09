Cidades Conselho de Arquitetura pede esclarecimento ao governo sobre construções na Chapada dos Veadeiros Há previsão dentro do projeto de investimentos em 20 cidades da região com obras arquitetônicas grandiosas. Moradores e ativistas da região são contra, mas Estado diz que haverá consulta pública

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) emitiu nota nesta quarta-feira (22) na qual manifestou “surpresa e estranhamento” após a o lançamento do Governo de Goiás do Projeto Gênesis, no início deste mês, que prevê construções grandiosas de arquitetura moderna na região da Chapada dos Veadeiros. O projeto prevê investimentos em 20 cidades da região...