Cidades Conselho aprova estações do BRT na Praça do Cruzeiro, em Goiânia Local deve receber plataformas do BRT semelhantes às da Praça Cívica que são mais discretas. MP havia questionado instalação de estruturas. Espaço também será revitalizado

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de Goiânia aprovou, de forma unânime, na tarde desta quarta-feira (14), o projeto de implantação do BRT Norte-Sul na Praça Germano Roriz, conhecida como Praça do Cruzeiro, no Setor Sul. A implantação de duas estações de embarque e desembarque, que integram o corredor, é alvo de contestação ...