Cidades Conselho ambiental é dissolvido pré-votação e causa revolta de ex-membros Conselheiros votariam minuta que aumenta poderes dos municípios na concessão de licenças, contrariando interesses da secretaria da área. Órgão vai ter nova formação

Uma reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemam) marcada para o dia 9 de outubro na qual seria votada uma resolução transferindo poderes para os municípios na questão do licenciamento ambiental foi cancelada quatro dias antes, pegando os membros de surpresa, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad), cujos interesses seriam contrariados com essa minuta...