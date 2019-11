Cidades Consciência Negra é feriado em apenas 15% dos municípios brasileiros Cinco Estados já aprovaram leis estaduais que determinam o feriado de 20 de Novembro

Nesta quarta-feira, 20 de Novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra, em referência à morte de Zumbi dos Palmares - símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. A data, porém, é feriado em apenas alguns dos 5.570 municípios brasileiros - menos de 15%, segundo levantamento do Estado com base em dados da Secretaria Nacional de Políticas P...