Cidades Conheça práticas ilegais comuns na matrícula e nas mensalidades de escolas e faculdades Saiba quais são os direitos do consumidor na hora de pagar os valores atualizados em 2020 e evite transtornos

A rematrícula e o reajuste da mensalidade de escolas e faculdades estão entre as contas que mais preocupam os pais no fim de ano. É preciso estar atento a aumentos desproporcionais, cobranças indevidas e outras condutas ilegais. O Estado consultou o chefe de gabinete do Procon-SP, Guilherme Farid, para tirar as principais dúvidas sobre rematrícula e reajuste de men...