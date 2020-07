Cidades Conheça as 21 vacinas contra Covid-19 que já estão em fase de testes em humanos Mais de cem tipos estão em estudo; as duas mais avançadas serão testadas também no Brasil

Mais de cem vacinas contra a Covid-19 estão em estudo, e 21 delas já são testadas em seres humanos. Somente duas se encontram na fase mais avançada —a 3—, e ambas serão testadas, entre outros lugares, no Brasil. Uma dessas imunizações no estágio mais avançado foi desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. No começo de junho, foi an...