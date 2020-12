Cidades Conheça a nova estátua de Cora Coralina, feita em bronze e com tamanho real Obra, do artista plástico Cleider José de Souza, deve ser levada para a Cidade de Goiás nos próximos dias

Feita em bronze a nova estátua de Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, está pronta e deve ser levada para a Cidade de Goiás nos próximos dias. A escultura possui aproximadamente 1,5 metros, o tamanho real da poetisa, e traz detalhes como as veias saltadas nas mãos, as rugas na face, o chale, peça presente no vestuário de Cora, e segura u...