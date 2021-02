Cidades Congresso propõe alterar MP da vacina para reduzir regras e facilitar compra Medida já oferece processo mais simplificado para compra de vacina e de insumos necessários para imunização da população

O Congresso propõe alterar a MP (medida provisória) das vacinas pra reduzir regras, facilitar a compra e dar celeridade a aprovação do imunizante contra a Covid-19 no Brasil. Deputados e senadores enviaram 147 emendas com a intenção de que sejam incorporadas ao texto. A MP 1.026 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 6 de janeiro. Apesar de produzir...