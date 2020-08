Cidades Congresso decreta luto oficial de 4 dias após Brasil ultrapassar 100 mil mortes por Covid-19 Com o luto oficial, as sessões na Câmara e no Senado só serão retomadas na quarta-feira, 12; ex-ministro da Justiça Sérgio Moro também falou sobre as mortes em uma rede social

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou neste sábado, 8, que o Congresso decretou luto oficial de quatro dias em solidariedade “a todos os brasileiros afetados pela pandemia e às vítimas desta tragédia”. O anúncio, feito no Twitter, ocorreu depois que o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortes. Com o luto oficial, as sessões na Câmara e no Senado s...