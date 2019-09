Cidades Congestionamentos marcam início das obras na Avenida Deputado Jamel Cecílio, em Goiânia Interdições e desvios devem durar 10 meses

A segunda-feira (16) começou tumultuada na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Desde o final de semana, o trânsito no local sofreu alterações devido ao início das obras do Complexo Viário. A expectativa é que os bloqueios sigam pelos próximos 10 meses e, além do complexo também estão sendo realizadas obras de prolongamento da Marginal B...