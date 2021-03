Cidades Conflito entre decretos faz setor hoteleiro de Goiás apontar confusão em regras Pelas normas estaduais, o segmento só pode receber profissionais de áreas consideradas essenciais a serviço da saúde. Proprietários esperam decretos próprios, mas Estado inicia fiscalização

O novo decreto estadual, que retoma regras mais duras de isolamento social em Goiás, resulta em dúvidas no setor hoteleiro. Enquanto a medida estadual determina que o setor receba apenas hóspedes que atuam em serviços considerados essenciais para a saúde, regras municipais são mais brandas. Representantes dizem que não está claro se o que vale são as regras do Estado o...