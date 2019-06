Cidades Confissão não define investigação, diz polícia sobre morte de pastor em Niterói Polícia diz que todos o que estavam na casa no momento do crime, inclusive a mulher, a deputada federal e cantora gospel Flordelis (PSD), estão sendo investigados

A titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, Barbara Lomba, disse nesta sexta-feira (21) que a confissão dos filhos do pastor Anderson do Carmo Souza, assassinado no último domingo (16), não é uma prova definitiva para a investigação. A polícia diz que todos o que estavam na casa no momento do crime, inclusive a mulher, a deputada federal e canto...