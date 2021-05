Cidades Confira quem pode se vacinar nesta quinta-feira (13) e quais são os pontos de vacinação em Goiânia 16 postos de imunizinação estarão disponíveis na capital

Três grupos prioritários podem se vacinar contra a Covid-19 em Goiânia, nesta quinta-feira (13): pessoas com comorbidades , fase 1, idosos e trabalhadores da saúde. Ao todo, 16 postos de vacinação estarão disponíveis na capital, sendo que 13 deles são destinadas ao atendimento à fase 1 do grupo de pessoas com comorbidades, sendo obrigatório o agendamento pelo aplica...