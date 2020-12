Cidades Confira quem pode ou não tomar a vacina contra a Covid-19 Há recomendações específicas para pessoas com alergias severas, em tratamento de doenças autoimunes e de câncer

Com o começo da vacinação em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, dúvidas sobre quem pode ou não tomar a vacina contra a Covid-19 começaram a surgir. A divulgação do plano de imunização do governo federal no Brasil estipulou quais são os grupos prioritários para receberem a vacina, mas vários pontos ainda estão por esclarecer. Casos de reação alérgica notifi...