Cidades Confira quais serviços municipais funcionarão durante o carnaval em Rio Verde Fiscalização e atendimentos de ocorrências por meio da Agência Municipal de Trânsito (AMT) e Guarda Civil Municipal (GCM) não serão realizados

A Prefeitura de Rio Verde decretou ponto facultativo na segunda (24) e quarta-feira (26), suspendendo as atividades no serviço público municipal. Continuam funcionando as unidades básicas de saúde Martins e Bandeirantes, que irão atender a população das 7h às 17h, e outros serviços essenciais. Durante o feriado não funcionarão a coleta de lixo, segurança patrimonial, atendi...