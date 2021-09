A Prefeitura de Goiânia continua com a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (6), véspera do feriado da Independência do Brasil, em pessoas com idade acima de 18 anos em cinco pontos da cidade.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação será das 8h às 16h e no drive-thru do shopping Passeio das Águas, localizado na região Norte de Goiânia, o atendimento é a partir das 8h, com a entrega de senhas. No local também será aplicada a segunda dose da Pfizer.

A aplicação da primeira dose em quem realizou o agendamento, já preenchido, pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo da administração municipal ocorrerá em um ponto. Para a segunda dose, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizará 3 pontos.

Confira os locais desta segunda-feira (6):

1ª dose – sem agendamento

Modalidade drive-thru, com horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização de senhas:

– Drive do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu;

1ª dose – por agendamento

Modalidade pedestre, com horário de funcionamento das 8h às 16h

– USF Andreia Cristina: Avenida Blumenau, Qd. 28 Lt. 176, Setor Andréia Cristina

2ª dose Pfizer para pessoas com data marcada para o dia 6 de setembro e em atraso – sem agendamento

Modalidade drive-thru, com horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização senhas

– Drive do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Modalidade pedestre para pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 6 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– USF Boa Vista: Avenida dos Ipês, Qd. 2 Lt. Área, Bairro Boa Vista

– Ciams Novo Horizonte: Av. Eng. José Martins Filho, s/n, Setor Novo Horizonte

– Área I da PUC: Rua 235, 722, Setor Leste Universitário

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Modalidade pedestre para pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 6 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Modalidade pedestre para pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 6 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Área I da PUC: Rua 235, 722, Setor Leste Universitário