Cidades Confira os números da Mega Sena com prêmio de R$ 190 milhões

Os números da Mega-Sena foram sorteados na noite deste sábado (22). É 15ª vez que a Mega-Sena acumula este ano, o recorde para a modalidade. O prêmio estimado é de R$ 190 milhões. Confira: 07 - 20 - 38 - 43 - 45 - 53 O sorteio das seis dezenas do concurso 2236 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo....