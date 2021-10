A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disponibilizou, nesta quarta-feira (20), 23 pontos de vacinação para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há 28 dias, e em idosos a partir de 60 anos com intervalo de seis meses da D2. São 22 postos para pedestres e o drive-thru do shopping Passeio das Águas. Não é necessário agendar.

As 51 salas de vacinação de rotina seguem atendendo os maiores de 18 anos que ainda não tomaram nenhuma dose do imunizante, assim como a D2 da vacina Coronavac para pessoas com data marcada para o dia 21 de outubro ou em atraso. Vale ressaltar que a segunda dose da Coronavac também é fornecida em 13 pontos de vacinação junto das vacinas Pfizer e Astrazeneca. Quem vai tomar a D2 de Pfizer também pode procurar o drive-thru do shopping Passeio das Águas. Todos por demanda espontânea.

Os trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose há seis meses devem agendar a D3 no site ou aplicativo da Prefeitura, bem como os adolescentes de 12 a 17 anos que irão tomar a primeira dose. Os profissionais da saúde também podem receber o imunizante no drive do Passeio das Águas. Gestantes e puérperas seguem sendo atendidas com a primeira e segunda dose no Centro Municipal de Vacinação.